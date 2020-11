Bienvenue sur Déboucher-Canalisation.fr

Retrouvez toutes les astuces et conseils concernant vos canalisations bouchées.

Il existe de nombreuses astuces pour entretenir vos canalisations,

que ce soit en prévention, ou une fois que vos canalisations sont obstruées, soyez sur de trouver des astuces pour traiter vos canalisations de manière naturelle.

Vous avez surement déjà entendu parlé du bicarbonate de soude pour déboucher une douche, ou du marc de café pour traiter vos canalisations en prévention non ?

Dans les divers rubriques disponible dans le menu de déboucher canalisation, sélectionnez le type de canalisation dont vous disposez, et laissez vous guider avec nos astuces et conseils.

Vous pourrez ainsi apprendre comment déboucher vos canalisations de façon naturelle.

Adepte de la débrouille nous vous proposerons également des astuces pour déboucher vos canalisations vous-même et avec très peu de matériel.

Mes canalisations sont-elles bouchées ?

Vous vous demandez si votre douche est bouchée, ou Pourquoi l’eau de votre évier ne coule pas ?

Pas de panique je vais vous aider à vérifier si vos canalisations sont bouchées.

Pour cela c’est très simple, vérifiez les différents signaux suivants:

L’écoulement est plus lent que d’habitude

Remonté d’eaux usées dans les toilettes ou la douche

Présence d’une odeur d’eau stagnante

Si un de ces trois symptômes est visible, alors votre canalisation est surement bien bouchée.

Dans ce cas, il existe plusieurs solution, en fonction de la gravité de l’engorgement.

I- L’eau de ma canalisation s’écoule moins rapidement qu’avant – Y a t’il la présence de corps étrangers ?

Plusieurs possibilité peuvent être en cause, notamment la présence de cheveux dans votre canalisation, ou l’utilisation de divers masque de soin ayant durcis (par exemple un soin d’argile).

Dans ce cas, privilégier une méthode douce et naturelle qui sera efficace pour ce type d’engorgement.

Si vous pensez que la présence de cheveux y est pour beaucoup, utilisez la technique du cintre pour déboucher un evier

Si il n’y a pas de corps étranger

Dans ce cas, deux méthodes naturelles pour déboucher ta canalisations sont possibles,

L’utilisation de marc de café, ou, plus puissant, l’utilisation de bicarbonate et de vinaigre pour déboucher un evier par exemple, Toutes les techniques proposées sont sans danger pour vos canalisations et te permettrons dans un premier temps de connaitre l’importance de l’engorgement, avant de faire appel à des professionnels si besoin.

Je parle ici de la douche, car c’est généralement la canalisation qui se bouche le plus rapidement, et qui est certainement le plus embêtant, je ne connais personne qui aime se doucher les pied complètement submergés !

Dans le cas d’un évier, ce sont généralement des reste alimentaires qui obstrue les canalisations, le plus simple reste donc d’utiliser un cintre, ou de complètement dévisser le siphon

Attention: Nos articles sont écrits à titre informatif, il est de la responsabilité de chacun de se renseigner sur ces différentes pratiques avant de les effectuer . Deboucher-canalisation.fr ne peut-être tenu responsable en cas de dégâts sur vos canalisations.